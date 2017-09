Manifest conjunt de la CUP l’AJIC i CxC per la diada del 11 de Setembre de 2017

Aquest Onze de Setembre no és una diada més. Avui el poble de Catalunya es troba en una cruïlla determinant per al seu futur. Per primer cop des de la restauració Borbònica de 1978 i de la mal anomenada Transició, el poble i les institucions de Catalunya hem decidit desobeir. Hem decidit que ja no volem jugar més en un joc en el que se’ns imposen les regles. En el que només és possible jugar amb les peces marcades. Les noves generacions volem poder decidir no només com juguem, sinó també a què juguem.

Som conscients que avui, com fa 300 anys, els Catalans haurem de defensar les nostres institucions de l'embat de l'Estat, un estat que usarà totes les eines que té a l'abast per intentar no només guanyar, sinó també humiliar el poble de Catalunya perquè serveixi d’escarment arreu dels Països Catalans. És per això que fem una crida a tots els catalans i catalanes, així com a la resta de pobles dels Països Catalans, a la mobilització permanent des d’ara fins a l'1 d’Octubre.

Avui Cerdanyola està preparada, social i institucionalment, per acompanyar el nostre parlament i el nostre govern en la defensa del legítim dret d’autodeterminació. És l’hora que Cerdanyola també prengui partit.

Endavant les atxes doncs

Visca la terra lliure!