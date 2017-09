1-O

Les entitats sobiranistes celebren el pas endavant del Parlament i criden la ciutadania a omplir la Diada

L’Assemblea Nacional Catalana (ANC), Òmnium Cultural i l’Associació de Municipis per la Independència han celebrat i manifestat a través d'una nota de premsa la Llei de referèndum d'autodeterminació que ha aprovat el Parlament. Consideren que "Aquesta norma és un pas clau en el procés cap a la plena sobirania de Catalunya."



Les tres entitats sobiranistes fan una crida a la població a omplir els carrers de Barcelona "de manera massiva el proper dilluns Onze de Setembre amb motiu de la Diada de Catalunya i a favor de l’1-O." Òmnium, l’Assemblea i l’AMI han mostrat el "total suport i escalf als nostres representats polítics. Cap tribunal podrà aturar la voluntat de tot un poble."



En aquest sentit, han recordat que la unitat és la força del moviment sobiranist i que es mostrarà la solidaritat amb els represaliats per l'Estat espanyol: "L’Estat utilitza les multes com una estratègia més per fer por. La Caixa de Solidaritat permetrà combatre aquests atacs i avalar una condemna antidemocràtica que serà nul·la en el cas que els ciutadans decideixin constituir la nova República Catalana. No ens tremolaran les cames davant les amenaces i intimidacions constants. Un Tribunal Constitucional intervingut pels poders polítics de l’Estat no farà modificar ni una coma del mandat democràtic de celebrar el Referèndum. A partir del 2 d’octubre obeirem la nostra legalitat, que emana del nostre Parlament sobirà escollit democràticament i lliurement pel poble de Catalunya si així ho decideixen els ciutadans l’1-O."