1-O

La societat valenciana es mobilitzarà en solidaritat amb el referèndum

L'acte, convocat a les 19,30 h comptarà amb la participació de David Minoves, president del Ciemen, una entitat de la societat civil catalana que treballa per a fer conéixer i promoure la realitat nacional catalana al món, per a difondre el coneixement dels pobles i nacions sense estat, i per a defensar els seus drets col·lectius;Anna Arqué, representant d' International Commission of European Citizens. L'ICEC-Comissió Internacional de ciutadans europeus-, és una ONG creada per reunir a totes aquelles organitzacions, institucions i persones que comparteixen la visió d'una Europa democràtica, tant en teoria com en realitat; Consol Barberà, representant de la Xarxa País Valencià pel Dret a Decidir, regidora de l'ajuntament d'Alaquàs; i l'actuació del cantautor de Torrent Pau Alabajos. L'acte estarà presentat per Beatriu Cardona, destacada sindicalista valenciana.

Per aquestes entitats, és necessària la continuació de la mobilització del conjunt de la societat valenciana, a favor del respecte al dret a decidir del poble català i contra la deriva repressiva i autoritària del govern espanyol del PP i els seus socis parlamentaris i mediàtics.

La xarxa d'entitats entén que no pot existir un sistema democràtic digne de tal nom mentre es prohibeix la participació ciutadana, es limiten els drets d'expressió i manifestació, es vulneren la llibertat de premsa, s'encerclen seus de partits polítics i s'adapta la legislació ad hoc, en funcions d'interessos partidistes.

La xarxa ha fet una crida al poble valencià a restar atent als esdeveniments i a participar de les propostes solidàries, democràtiques i en defensa de les llibertats cíviques i polítiques.