1-O

La secció sindical de la Intersindical-CSC a la UB exigeix al Rectorat que es pugui votar als recintes universitaris

La secció sindical de la Intersindical-CSC a la UB ha exigit al Rectorat que es pugui votar als recintes universitaris

El sindicat remarca que tradicionalment la UB col·labora amb el nostre govern cedint alguns edificis com a col·legis electorals. Aquests edificis, com l'Edifici Històric i la Facultat de Dret, són importants per poder garantir el dret al vot dels veïns del barris de l'Esquerra de l'Eixample, del Raval i de Pedralbes.

En altres ocasions el Rectorat i diversos Deganats els han cedit també a associacions per celebrar consultes sobre la independència. Va ser així per exemple l'any 2011 amb Barcelona Decideix, que va tenir urnes a l'edifici històric i a diverses facultats de Pedralbes.

La Intersinsical considera que "en el moment en què el nostre país es disposa a exercir el dret a l'autodeterminació, aplicant una llei que ha tingut un suport majoritari al Parlament de Catalunya, la Universitat de Barcelona ha d'estar al costat de les nostres institucions i del nostre poble, facilitant el dret a vot, tant pels del Sí a la República Catalana Independent com pels que s'hi oposen i volen votar No amb llibertat".

Per aques motiu assenya que "no entendríem de cap de les maneres que els veïns de la Universitat no poguessin votar allà on ho fan sempre, el dia 1 d'octubre. Confiem en l'equip de govern de la UB i en el sentit expressat per la majoria de la comunitat universitària que va donar suport al Referèndum en el Consell de Govern del dia 12 de juliol".