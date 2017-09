MAT

La ratafia Corriols posa en valor el territori i denuncia la MAT

La Ratafia Corriols s’ha elaborat amb herbes del territori preservat de la construcció del ramal de la línia de Molt Alta Tensió (MAT) i s’ha creat a partir de la recepta especial de la farmacèutica i ratafiaire Anna Selga.

En el marc de la 36a Festa de la Ratafia de Santa Coloma de Farners, es presentarà la Ratafia Corriols a càrrec de No a la MAT. Aquest projecte persegueix un doble objectiu: d’una banda vol fer visible l’acció i el vincle de respecte per l’entorn i, de l’altra, vol contribuir a recollir fons per continuar desenvolupant projectes i accions contra la MAT i a favor d’un nou model energètic.

Aquesta ratafia segueix la recepta de l’Anna Selga, farmacèutica i ratafiaire. S’ha elaborat amb herbes recol·lectades pels camins de Sant Pere Cercada i altres bonics racons de les Guilleries preservats gràcies a la pressió popular. Esdevé així una oda a l’essència d’un magnífic paisatge digne de preservar i estimar.

La Ratafia Corriols vol transmetre els nostres valors i l’essència del nostre entorn captant el seu perfil sensorial i presentant-lo a través d’una ratafia. La Ratafia Corriols és propera, ens representa; ha copsat el caràcter de les persones forjat pel paisatge: resilients, constants, valentes, creatives, autogestionàries, pacients, col·laboratives.

Els corriols són camins estrets de bosc. En ells trobem les fites, els senyals compartits que marquen el camí natural a seguir. Aquesta és la imatge escollida per il·lustrar l’etiqueta. Una fita que ens transporta al bosc, als corriols, a l’espai on es dona una relació íntima de respecte i aprenentatge de la persona a la natura. A més a més dels valors necessaris a la muntanya: la solidaritat, el compromís i l’esforç. Una fita és creada de mica en mica per les pedres recol·lectades i mantinguda per la gent que surt a gaudir de la terra.

[...]

Després anem pel corriol de les paraules

cap a la casa del silenci

que hi ha al cim del turó

i ens asseiem al banc de pedra

[...]

«El banc de pedra» Vent d’Aram, de Joan Vinyoli

«I la natura em crida»

Vers que inaugura tota la seva obra a Primer desenllaç, de Joan Vinyoli





Una ratafia amb les plantes dels corriols

La Ratafia Corriols és única; està feta amb 50 herbes remeieres i nous verdes collides a mà i curosament seleccionades dels corriols i els boscos més immediats. Sense additius. Macerat tot i xinxollat en garrafes de vidre amb aiguardent destil·lat en un alambí petit de llenya. Una beguda que és tradició pura i hereva del saber ancestral. Així s’aconsegueix aquest color de vellut pairal; en nas un llit d’herbes d’herbolari, floral, i en boca un massatge dolç d’anís, regalèssia i fonoll. Un homenatge a la ratafia “de casa” i al gust tradicional que tant ens agrada.

Ingredients: alfàbrega, bossa de pastor, camamilla, camamilla de Maó, cua de cavall, dauradella, dent de lleó, esbarzer, escabaiosa, espígol, farigola, fonoll, ginebró, herba de Sant Joan, herba del sucre, herba fetgera, lavanda, lligabosc, llimoner, llor, magnòlia, magraner, malva, marduix, marialluïsa, menta, milgrana, milfulles, nepta, nou verda, olivera, orenga, orella d’ós, plantatge ample i estret, poniol, rementerola, romaní, roser silvestre, sajolida, salsa de pastor, sàlvia, saüc, taronger, tarongina, til·la, tomanyí, valeriana i algunes espècies.

Una ratafia exclusiva per a un públic compromès

La Ratafia Corriols té una edició limitada i numerada d’unitats, és singular i irrepetible; es presenta en una ampolla tipus antiga de farmàcia de 500 ml, amb tap suro natural; amb una etiqueta rústica i la tipografia inspirada en la dels xarops antics.

És una ratafia d’autor, atès que s’ha fet seguint fidelment la recepta de la farmacèutica i mestra ratafiaire Anna Selga i Martí, que també ha participat activament en tot el procés, juntament amb l’experimentat licorista Àngel Portet. També hem comptat amb l’assessorament d’altres experts, com els confrares de la Confraria de la Ratafia, la Judith Ramírez… Al mateix temps aquest projecte es complementa amb el llibre Els Colors de la Ratafia, escrit per la mateixa Anna Selga, del qual se’n presentarà la segona edició, conjuntament amb la Ratafia Corriols en un acte de la 36a Festa de la Ratafia.

“El que m’agrada més de fer ratafia és estar en contacte amb la natura” Anna Selga i Martí

Una ratafia amb valor afegit

La nostra fita és destinar tota la recol·lecta de donacions a contribuir al desenvolupament de projectes i accions per a un nou model energètic, perquè no volem la MAT ni aquí ni enlloc, i volem impulsar iniciatives de consum energètic renovable, distribuït i de proximitat entre la gent i també a nivell municipal amb l’etiqueta #mociorenovable.

Al mateix temps ens sumem a fer gran la tradició i la Festa de la Ratafia.

La Ratafia Corriols té el valor de la participació. Un equip de persones que hi ha col·laborat de manera altruista i ha ajudat a fer-la possible. També hem tingut el suport d’empreses i d’entitats del territori compromeses en aquest projecte social com: l’Impremta Cantalozella, Licors Portet, La Fonda Gràfica, IAEDEN, la Confraria de la Ratafia, la Fundació Emys…

A tothom moltes gràcies per fer-ho possible i a tu per sumar-t’hi!

On es pot trobar?

Amb una donació de 10 € a NO A LA MAT obsequiaran amb una ampolla de Ratafia Corriols, que es presentarà a la 36a Festa de la Ratafia de Santa Coloma de Farners els dies 11 i 12 de novembre de 2017.

Degut a la previsió d’alta demanda es podrà fer una reserva prèvia a través d’internet i recollir-la el dia 11/11/2017 a la parada de No a la MAT de la Festa de la Ratafia o adquirir-la en algun dels punts col·laboradors que es farà públic en breu.

Es preveu tenir les primeres unitats en les properes setmanes.