Referèndum

La projecció de la "Revolució cantada" enceta els actes de campanya de Manresa pel Sí

La plataforma Manresa pel Sí, formada per partits polítics i entitats independentistes de la ciutat, ha organitzat un acte per al proper dijous, dia 14, a la Plana de l’Om de Manresa, a l’aire lliure. L’acte consistirà en la projecció de la pel·lícula-documental “La revolució cantada”. El film explica com, centenars de milers d’estonians es van reunir públicament per a cantar cançons patriòtiques prohibides pel règim soviètic per a reclamar la independència de la seva nació.

Entre les 9 i les 12 de la nit hi haurà servei de menjar i beguda. La projecció començarà a les 10. Uns minuts després de finalitzar, es donarà per iniciada la campanya del referèndum amb una penjada de cartells on es demana el vot pel Sí.