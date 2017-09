Referèndum

La Plataforma per la Llengua, al costat de les institucions catalanes i amb el referèndum

Plataforma per la llengua

Davant dels fets que estan succeint a Barcelona aquest dimecres 20 de setembre, que tenen la voluntat de reprimir l’expressió del poble de Catalunya, la Plataforma per la Llengua expressa el seu suport a les institucions polítiques i d’autogovern de Catalunya i condemna la reacció d’un govern espanyol que coarta la llibertat d’expressió i difusió dels ciutadans i que aplica un estat d’excepció sobre els catalans i les catalanes.

L’ONG del català trasllada el seu escalf al president de la Generalitat, Carles Puigdemont, al vicepresident, Oriol Junqueras, a la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, als alcaldes investigats i als membres dels seus governs i de la Mesa del Parlament davant d’aquests moments de dificultat en què, l’única cosa que es pretén, és conèixer l’opinió del poble. La Plataforma per la Llengua considera que és intolerable que en un estat de dret, democràtic i on figura que existeix la llibertat d'expressió i de premsa s'esdevinguin aquestes accions coercitives.

La Plataforma per la Llengua es mantindrà ferma en la seva defensa del referèndum del proper 1 d’octubre i anima a tothom a participar-hi i a votar sí perquè, aquesta, serà l’única via per tenir un estat a favor de la llengua i de la llibertat.