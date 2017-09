Referèndum

La Plataforma pel Dret a Decidir del País Valencià exigeix al rector Manuel Palomar la seua immediata dimissió

Ahir, a la ciutat d'Alacant, va tindre lloc un fet que a parer nostre és gravíssim pel que suposa de renúncia a la llibertat d'expressió i a la democràcia. La Universitat d'Alacant va clausurar tots els actes que havia programat a la vesprada a la seua seu, tot per una piulada fet per una persona amb actituds feixistes, on cridava a boicotejar un acte per la democràcia i de suport al dret a decidir de Catalunya.

La Plataforma pel Dret a Decidir del País Valencià considera d'una enorme gravetat, que una institució pública com la Universitat, que hauria de caracteritzar-se per ser un centre de diàleg, respecte democràtic i tolerància (on s'ensenya a pensar i forma a les noves generacions) decline de la seua responsabilitat i cedisca davant un xantatge sense cap entitat, ajudant d'aquesta manera als que només saben emprar la violència com a argument i es reafirmen amb l'únic objectiu que tenen que no és un altre que coartar la llibertat d'expressió, en aquesta ocasió, la d'aquelles persones i entitats que volien mostrar la seua solidaritat amb el procés democràtic del poble català i el dret a decidir del País Valencià.

Així mateix des de Decidim, agraeix la ràpida i impressionant resposta democràtica i solidària de multitud de persones i entitats de la ciutat d'Alacant que es van bolcar per a procurar-nos diferents espais on poder realitzar l'acte. Agraïm profundament a les entitats com el Casal Tio Cuc, d'Ecologistes en Acció, Intersindical Valenciana i moltes persones particulars l'oferiment de les seues seus, fins al punt d'estar disposades a suspendre algunes de les activitats que tenien previstes.

També agraeix també, molt especialment, la ràpida resposta de CCOO PV que a través del seu secretari general Arturo León i tot el seu equip local, ens van cedir el saló d'actes de la seua seu a Alacant i es van oferir a fer gestions envers el rectorat i el mateix gabinet de presidència de la Generalitat.

Malgrat tot i una vegada personats a la seu universitària ocupada amb una forta presència policial, que hauria sigut més que suficient per a garantir el normal desenvolupament de l'acte solidari, les persones responsables de la dita seu, ens van confirmar la decisió del rectorat de tancar la seu, impedir la realització de la taula rodona i cedir al xantatge de la ignorància i la intolerància.

Tal renúncia als ideals d'un centre de pensament i formació, no pot ser consentit ni per la comunitat universitària ni per la societat a la qual es deu. El rectorat de la Universitat d'Alacant ha de ser conscient de la gravetat del fet i exigim a Manuel Palomar la seua immediata dimissió.

Per últim volem agrair la resposta donada per la ciutadania d'Alacant, en un clar exemple de com convertir, el que podria haver sigut una derrota de la llibertat i la democràcia en una victòria solidària i participativa, que no fan més que encoratjar-nos a continuar defensant les llibertats cíviques i polítiques que tant han costa d'aconseguir.