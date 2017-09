La majoria dels catalans estan a favor del dret a decidir

Avui, Daniel Turp, president de l ’Institut de Recerca per a l’Autodeterminació dels Pobles i les Independències Nacionals (IRAI) i professor de dret internacional i constitucional a la Universitat de Montreal, ha presentat el contingut d’un—un grup creat per l’IRAI. La missió del Grup Internacional d’Experts ha estat la d’examinar els aspectes històrics, sociològics, polítics i legals del procés d’autodeterminació iniciat pel Govern i el Parlament de Catalunya.“L’IRAI és un institut de recerca independent i imparcial l’objectiu del qual és fer recerca sobre aspectes relacionats amb l’autodeterminació dels pobles i les independències nacionals. Donades aquestes circumstàncies, l’IRAI ha considerat pertinent examinar el procés d’autodeterminació de Catalunya que actualment s’està duent a terme”, declarava Daniel Turp a l’inici de la jornada. Per a realitzar aquesta anàlisi, el president de l’IRAI i el president del seu comitè científic han comptat amb el suport de tres experts acadèmics de renom internacional: Nina Caspersen (Universitat de York, Regne Unit), Matt Qvortrup (Universitat de Coventry, Regne Unit) i Yanina Welp (Universitat de Zuric, Suïssa).L’Informe del Grup Internacional d’Experts sobre el procés d’autodeterminació de Catalunya ha posat en relleu, principalment: