Diada

La IAC i i Intersindical-CSC organitzen un acte conjuntament el proper 10-S

Sota el títol “Per una República de la gent treballadora” i comptarà amb la participació dels dos sindicats majoritaris al País Basc (ELA i LAB) i del primer sindicat nacional i de classe de Galícia, la CIG. També hi haurà altres sindicats de l'estat amb la voluntat de mostrar la solidaritat amb el poble català.

La Intersindical Alternativa de Catalunya (IAC) i la Intersindical-CSC organitzen conjuntament un acte per reivindicar la República dels i les treballadores. Aquest dos sindicats volen cridar a la participació de la classe treballadora catalana al referèndum del proper 1 d'octubreaixí com mostrar la solidaritat que s'està rebent d'altres sindicats.

En l'acte hi participaran sindicats d'arreu de l'estat i es presentarà una declaració signada per tots els sindicats on es cridarà a la participació al referèndum i també

L'acte comptarà amb parlaments dels dos sindicats organitzadors així com les intervencions d'en Jordi Romero, representant del sindicat d'estibadors de Barcelona, i un altre del sindicalista i historiador Xavier Diez. També es comptarà amb actuacions musicals.

En l'acte també hi participaran la Intersindical Valenciana i l'STEI-Intersindical del País Valencià i de les Illes Balears respectivament. També hi prendrà part el Sindicat Andalús de Treballadors (SAT), la Confederación Intersindical de Madrid, el CSI d'Astúries, la CUT de Galícia, la Intersindical Canària i ESK d'Euskal Herria.