La FOLC amb el referèndum i comdemna la repressió del govern espanyol

Encoratgen els ciutadans i les ciutadanes de tot el territori a manifestar-se al carrers de forma pacífica i permanent mentre duri la vulneració dels drets i les llibertats fonamentals per part del govern de l'estat.

Les entitats d'arreu dels Països Catalans que integrades a la Federació d’Organitzacions per la Llengua Catalana (FOLC) ha expressat el su total suport a la celebració del Referèndum per a l’autodeterminació i al procés democràtic que està duent a terme el Govern de la Generalitat de Catalunya amb el suport de la majoria social de Catalunya.

Puntualitzen en un comunicat que "conscients que la vulneració dels drets socials i polítics per part del govern de l'estat afecta directament una part del territori, la resta dels Països Catalans no podem romandre en silenci. Defensam la democràcia i el dret a votar sí o no al referèndum de dia 1 d'octubre".

També condemnen la repressió que el Govern Espanyol està exercint de forma impune a les institucions catalanes i als partits polítics.