Habitage

La CUP Tarragona reclama un cens d’habitatges buits a la ciutat i d’habitatges okupats

La CUP de Tarragona reclama la necessitat de conèixer quin és el nombre exacte de pisos buits a Tarragona, així com els seus propietaris i el nombre d’habitatges que es troben actualment ocupats de manera irregular.

Després que s’hagi fet públic que a Tarragona hi ha 382 propietaris que acumulen més de 50 béns immobles, la CUP torna a reclamar que es determini de manera exacta el nombre de pisos desocupats a la ciutat i els seus propietaris, ja que la formació anticapitalista intueix que la majoria d’aquests immobles formen part de l’stock que acumulen els grans tenedors.

A més, la formació independentista afegeix la necessitat de quantificar i localitzar quants pisos es troben ocupats de manera irregular, per tal de determinar amb exactitud la magnitud de la mancança habitacional que tenim a la ciutat, doncs “qui ocupa una vivenda, en la gran majoria dels casos, no ho fa per gust sinó per pura necessitat”, asseguren les anticapitalistes.

La CUP ja va presentar una moció instant el ple a actualitzar el Pla Local d’Habitatge, la qual no va prosperar. Ara, en el marc de la campanya “El Dret a la Ciutat” veïns i veïnes dels diferents barris de Tarragona denuncien la gran quantitat d’immobles que es troben “okupats”, alguns dels quals amb problemes de convivència derivats. Concretament, Sant Salvador i Camp Clar compten amb nombrosos edificis amb pisos on persones i famílies hi viuen de forma clandestina. Per a la CUP aquesta situació evidencia les mancances habitacionals que hi ha a Tarragona alhora que és testimonia la gran quantitat de pisos buits presents.

La solució, segons la regidora de la CUP, és d’una banda censar els habitatges buits que hi ha arreu de Tarragona en el marc de l’actualització del Pla Local d’Habitatge, i d’altra banda quantificar el nombre de famílies i persones que no poden fer front a un lloguer, “tot seguit l’Ajuntament i la Generalitat tenen el deure d’expropiar els pisos buits i administrar-los per garantir un dret tan essencial com és el dret a l’habitatge”. D’aquesta manera, afirmen que hi hauria “una ordenació i una planificació que possibilitaria comptar amb el compromís, la implicació i la responsabilitat dels inquilins, que evitaria o minimitzaria els problemes de convivència”.

La CUP de Tarragona no oblida que hi ha sobre la taula el PPU24 i en aquest sentit hi arremet en contra doncs “ens diuen que cal construir nous pisos perquè si no els preus pugen, quan la realitat és que hi ha pisos buits que es mantenen tancats”. Per últim, critiquen “la incapacitat de l’administració local i la Generalitat de fer front a l’especulació urbanística”.