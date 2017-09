Referèndum

La CUP sol·licita aturar l'activitat institucional i un posicionament de la Diputació de Tarragona

El diputat provincial de la CUP, Edgar Fernández, ha registrat aquest matí una instància adreçada a la Presidència de la Diputació de Tarragona, en la qual es demana l'aturada de l'activitat institucional, així com la convocatòria d'una Junta de Portaveus extraordinària per tal de consensuar un posicionament institucional davant de l'onada repressiva que està exercint l'Estat espanyol per evitar la celebració del referèndum del proper 1 d'Octubre.

Després que la CUP no assistís a les dues comissions informatives convocades ahir, per tal de participar en la concentració que es va realitzar davant la Subdelegació del govern espanyol a Tarragona, per tal de denunciar el cop d'Estat que s'està perpetrant a Catalunya, avui el diputat provincial Edgar Fernández ha instat la presidència de l'ens supramunicipal a posicionar-se al respecte dels fets que s'estan vivint aquests dies.

Fernández considera que "estem vivint en un clima d'Estat d'excepció, i la Diputació com a institució pública, no pot viure al marge d'allò que succeeix als carrers i de la situació de desenes d'alcaldes i alcaldesses que han estat cridades a declarar als jutjats per ordre de la fiscalia".

Per aquest motiu, la instància registrada aquest matí, sol•licita a la presidència la convocatòria d'una Junta de Portaveus extraordinària per tal de tractar aquesta situació i pactar un posicionament de consens o majoritari per donar resposta a l'operació repressiva de l'Estat i a la voluntat majoritària de la ciutadania de poder exercir el dret a l'autodeterminació, mitjançant el referèndum del proper 1 d'Octubre, convocat per la Generalitat de Catalunya.

Fernández ha lamentat que "la Diputació ja va ajornar el Ple ordinari del mes de setembre, fins i tot, abans que ho fes Ballesteros a l'Ajuntament de Tarragona". Tanmateix, segons el diputat provincial "els esdeveniments d'aquests darrers dies, obliguen a donar una resposta institucional, ja no sols per la defensa del referèndum, sinó també per la defensa dels drets més fonamentals en una democràcia, que aquests dies l'Estat espanyol està vulnerant de forma escandalosa".