11S2017

La CUP regala una urna a Ballesteros en l’ofrena a Rafael de Casanoves i l’alcalde la rebutja

La regidora Laia Estrada Cañón i el regidor Jordi Martí Font de la CUP a l’Ajuntament de Tarragona han participat en l’ofrena a l’estàtua de Rafael de Casanovas oferint dos rams de flors i nua urna al monument i una altra urna a l’alcalde Josep Fèlix Ballesteros, present a l’acte, que l’ha rebutjada, tot entre crits de “Volem votar” i de suport al referèndum del proper 1 d’octubre.

La Candidatura d’Unitat Popular (CUP) no ha participat els darrers anys en l'acte d'homenatge a Rafael de Casanovas que organitza l'Ajuntament de Tarragona cada any a la ciutat. No hi ha participat perquè coincideix amb l'11 de Setembre popular que diverses entitats de la ciutat, entre elles la CUP, organitzem a la Part Alta de la ciutat a través de la Coordinadora 11 de Setembre.

Enguany, des de la CUP es vol denunciar també que, després d’advertiments diversos en el sentit que els actes potser no es podrien fer, l’Ajuntament “no se n’ha recordat” de posar l’escenari que estava demanat seguint tots els tràmits legals. Des de la CUP de Tarragona, la regidora Laia Estrada ha explicat que “Ja no ens creiem aquests descuits, és clar que el que busquen es acabar amb qualsevol acte que no sigui institucional o controlat per l’Ajuntament

En els darrers anys, davant l’acte oficial, la CUP ha mostrat la seva crítica a homenatjar un personatge que no té cap mena de relació ni amb la ciutat ni amb el Camp, quan n’hi ha molts altres que en el mateix període sí que en van tenir, com per exemple el guerriller antiborbònic Carrasclet.

Enguany, però, l'Assemblea de la CUP de Tarragona va decidir participar en els actes institucionals per tal d'exigir públicament al Govern de dretes de la ciutat (PSC-PP-Prats) que deixi votar les tarragonines i els tarragonins en el referèndum d'autodeterminació que tindrà lloc a Tarragona el proper 1 d'octubre de 2017.

És per aquests motius que els dos regidors de la formació independentista han participat en l'acte institucional de l'11 de setembre a Tarragona depositant una urna i dos rams de flors al monument i lliurant a l’alcalde Josep Fèlix Ballesteros una urna alhora que li demanaven que no posés pals a les rodes a la Llei del Referèndum a nivell local. L’alcalde no ha agafat l’urna i li han depositat als seus poeus fins que ell mateix l’ha retirada.

Tal com ha explicat la regidora Laia Estrada, «Ballesteros ho deu tot al PP i la seva postura, demofòbica i contrària a la participació ciutadana de facto en múltiples ocasions, en aquest cas es troba més que reforçada per qui l'únic diàleg que entén passa per enviar la Guardia Civil a perseguir mitjans de comunicació i impremtes.» El regidor Jordi Martí Font ha recordat que «fins i tot dins les llistes del PSC hi ha veus que fins ara podien passar per catalanistes, com Elvira Ferrando o Josep Maria Milà, que no s'entén com poden compartir aquesta estratègia de posar pals a les rodes d’un referèndum d’autodeterminació que el que busca és cloure un conflicte polític a través d'un mitjà polític com és un referèndum d'autodeterminació.»

Els regidors de la CUP han fet la seva ofrena en un acte públic que serà recordat pels crits dels participants dient “Volem votar”, “Votar és democràcia” o “Votarem” i els múltiples cartells que s’han exhibit en el mateix sentit, així com diverses ofrenes, a banda de la de la CUP, que han inclòs urnes.

Els darrers dies, membres de la CUP de Tarragona han participat en accions i mobilitzacions de carrer com la concentració multitudinària divendres passat de suport al referèndum, el suport explícit a les treballadores i treballadors de la impremta de Constantí Indugraf, escorcollats per la Guardia Civil a la recerca de paperetes, o el setmanari «El Vallenc», tant a la ciutat de Valls com en la compareixença del seu director dissabte a la Comandancia de la Guardia Civil.