La CUP preguntarà al ple municipal del divendres sobre la presència de la Policia Nacional aquests darrers dies a la ciutat de Reus

Els regidors de la Candidatura d’Unitat Popular Mariona Quadrada i Edgar Fernández han realitzat avui una roda de premsa per exposar el contingut de les mocions i preguntes que els cupaires presenten al ple de demà divendres.

Edgar Fernández ha iniciat la roda explicant que portaran al ple una pregunta per demanar que l’Ajuntament informi de la “presència d’agents del Cos de la Policia Nacional que aquests darrers dies han fet evident la seva presència a Reus amb furgonetes de la Policia Nacional i agents uniformats amb cascs i armes llargues”. En aquest sentit, el regidor cupaire ha manifestat la seva sorpresa per aquesta presència policial, després de la massiva Diada del dia anterior a Barcelona i després de la manifestació multitudinària que va recórrer la ciutat de Reus el dia 11 de setembre.

Fernández també ha manifestat la seva preocupació, ja que “no hi ha notícia de cap operatiu engegat i tampoc sense que cap institució oficial hagi fet esment sobre el per què d’aquesta presència policial a Reus”. El regidor remarca a més que aquesta “exhibició policial coincideix amb altres situacions similars com ara maniobres militars a l’Empordà, , retorn de la Guàrdia Civil a les rodalies d'alguns pobles de la nostra comarca o presència de la Guàrdia Civil armada a localitats del Maresme”. Per Fernández més aviat “tot plegat ho podem emmarcar en un moment històric definit per la voluntat del nostre poble de decidir el seu futur polític”, fet que inclou com a contrapartida antidemocràtica per part de l'estat espanyol “registres a treballadors i seus d’empreses, requeriments a càrrecs electes, amenaces de multes milionàries a voluntaris i de càrrecs democràticament escollits, limitació de premsa i intimidació en forma de desplegament judicial i policial”.

Per altra banda, el regidor de l’Esquerra Independentista ha presentat en públic la moció que la Candidatura d’Unitat Popular presentarà al proper ple en rebuig a la producció i venda d’armes que alimenten conflictes armats i que són font de creació de persones refugiades dels seus països. En aquest sentit afirma “que cal que totes les administracions s’hi impliquin, començant pels ajuntaments que han d’evitar contractes públics amb empreses relacionades amb el negoci armamentístic”.

Per altra banda, la regidora de l’esquerra independentista Mariona Quadrada ha presentat l’altra moció que presenta la CUP per demanar que es declari la fumera helicoïdal del Mas del Molí com a “bé d’interès local” i que es negociï amb els propietaris la manera com dur a terme accions per part de l’Ajuntament de Reus per evitar que es degradi aquest element del patrimoni industrials de Reus.

Finalment, la mateixa regidora Quadrada ha presentat la pregunta que formularà al ple la Candidatura d’Unitat Popular en relació a l’aplicació dels protocols contra agressions sexistes a les festes populars. La regidora cupaire ha concretat que preguntaran al ple del divendres sobre si “ja hi ha dates i llocs on s’ubicarà el «punt violeta» a la Festa Major de Misericòria” i també si ja “s’ha conformat el grup de persones que participaran amb l’assessorament contra les agressions sexistes a l’estand”. Quadrada ha recordat en aquest sentit que el protocol és resultat de treball conjunt durant mesos entre Ajuntament i entitats i que a la passada Festa Major de Sant Pere “va haver problemes a l’hora de cobrir els torns del «punt violeta» i que hi va haver queixes sobre les hores i dies d'obertures de l'estand.