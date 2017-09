Per la Ruptura

La CUP lliura una butlleta del Referèndum a les subdelegacions del Govern espanyol a Catalunya

Al municipi de Constantí lliuren butlletes simbòliques del referèndum a la Guàrdia Civil

Avui a les 11 del matí, la CUP s'ha concentrat davant de les 4 subdelegaciones del gobierno español a Tarragona, Barcelona, Lleida i Girona per tal d'expressar que cap amenaça, cap prohibició, ni cap suspensió no podran amb la voluntat i el compromís d'autodeterminar-se i governar-se del poble català.

Per fer-ho, han enviat una butlleta de votació al President del Govern espanyol i a tot el seu govern per a testimoniar que el compromís amb l'autodeterminació, que s'està determinat a decidir el futur com a poble, a autodeterminar-se i a governar-se.

A Barcelona han lliurat un butlleta de votació al delegat del govern espanyol a Catalunya. Al Camp Marta Llorens, portaveu de la CUP a l'Ajuntament de Reus, i Laia Estrada, portaveu de la CUP a l'Ajuntament de Tarragona, han denunciat, "la demofòbia de l'Estat que no accepta les decisions legítimament aprovades al Parlament de Catalunya que, a més a més, van vinculades a l'exercici de la democràcia directa a través d'un referèndum". Igualment, han assenyalat aquells espais de l'Estat al nostre país que representen la connivència entre els poders polític, judicial i econòmic.

Els portaveus de la formació han explicat que és el moment de l'autodeterminació i la desobediència i que les institucions i el poble català no només té el dret sinó que ha de rebel·lar-se contra les sentències i els bloqueigs de l'Estat contra la democràcia. Per aquest motiu, han convocat concentracions davant dels ajuntaments a les 20h el dia que el Tribunal Constitucional suspengui la Llei del Referèndum i la de Transitorietat jurídica.