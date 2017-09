Referèndum

La CUP denúncia que s’han vulnerat drets bàsics dels ciutadans de Reus durant les darreres hores

Diversos ciutadans de Reus han estat identificats aquestes darreres hores per part d’agents de la Guàrdia Urbana de Reus. Per una banda membres de l’element festiu del Bou de Reus van ser requerits per agents de la policia local de Reus a treure la informació en forma de cartells de l’1 d’octubre que el Bou portava enganxats, cosa que els membres del Bou no van fer. Per altra banda, membres de l’assemblea de la CUP de Reus van ser identificats diumenge a la nit mentre encartellaven per l’1 d’octubre i, a més, se’ls va requisar material de campanya.

Els cupaires volen alertar i posar en coneixement dels agents de la Guàrdia urbana que procedeixen a identificar i a requisar material que "s’estan extralimitant en les seves funcions". Concretament els cupaires fan referència a l’acord adoptat per la Comisión Nacional de Coordinación de la Policía Judicial el dia 15 de juliol del 2015, d’acord amb l’article 7 del Reial Decret 769/1987, en que “s’hi deixa ben clar que les úniques policies que poden actuar en sentit estricte com a policies judicials són la Policia Nacional, la Guàrdia Civil i les policies autonòmiques, per tant les actuacions d’aquests agents de la guàrdia urbana no s’ajusten a cap mena de dret i van càrrec dels agents que les impulsen”.

Per aquest motiu, els cupaires demanen a l’alcalde Pellicer que faci arribar a la fiscalia un escrit per deixar sense efecte l’actuació de la Guàrdia Urbana de Reus com a policia judicial.

La portaveu del Grup Municipal de la CUP a Reus, Marta Llorens, mostra la seva indignació pel fet que els agents municipals que actuen amb més zel en aquests casos, “a la pràctica demostren que desconeixen profundament els acords adoptats pels seus caps i la pròpia legislació vigent”, la regidora cupaire manifesta també que “demanarem responsabilitats al nivell que calgui per esclarir aquesta situació del tot anòmala i estudiarem tots els escenaris”, alhora Llorens afirma que “esperem que aquestes situacions no es repeteixi aquestes properes hores”.

La regidora de l’esquerra independentista recorda que “la confusió en les funcions de diferents agencies policials són l’inici i l’avantsala del feixisme institucionalitzat, ja que crea situacions en les que el ciutadà no sap a què atenir-se cada vegada que es troba davant d’un agent uniformat”. La portaveu afirma que tot el Món esta veient la desproporció i la demofòbia de l’estat espanyol i també dels qui li segueixen la corrent, que impulsen una estratègia de por ja que és “el seu únic argument, estan caient totes les caretes, és un atac a l’independentisme, però també al conjunt de la societat”.

Per altra banda, els cupaires relacionen les situacions viscudes aquest diumenge amb el dispositiu del Cos de la Policia Nacional que el passat dia 12 de setembre van aterrar a Reus, després de la massiva Diada a Barcelona, dispositiu que s’ha fet visible pels carrers de Reus amb agents portant material antidisturbis i armes llargues; en aquest sentit Llorens afirma que “esperem que actuïn respectant els drets que com a ciutadans ens corresponen i que tornin properament a les comissaries d’on provenen”.

Finalment, els cupaires animen a tothom a expressar-se i a participar en les “properes mobilitzacions, actes i encartellades d’aquestes properes setmanes, com ara les convocatòria d’encartellada que hi ha prevista per demà dimarts a les 23h des de la plaça del Prim, la gent ha de guanyar a la política de pànic que es pretén instaurar i sortir al carrer com cregui convenient, si cal guanyarem de nou els drets cívics que pretenen tornar a robar-nos i que són del conjunt de la ciutadania”.