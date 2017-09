lluita institucional

La CUP denuncia que l'alcalde vol posposar el ple de setembre per amagar-se de la ciutadania

La Candidatura d'Unitat Popular denuncia públicament la voluntat de l'alcalde de Tarragona Josep Fèlix Ballesteros de posposar el plenari del mes de setembre, previst per al proper dia 28. La CUP lamenta haver-se'n assabentat per altres canals ja que aquest punt no consta de manera específica a l'ordre del dia. En aquest sentit, el grup municipal valora que Ballesteros «vol evitar la confrontació política» i que té la intenció d'amagar-se de la ciutadania després del ple del passat 21 de juliol, «en què la gent va manifestar el seu dret a votar l'1 d'octubre de manera pacífica i cívica», aixi com els darrers crits demanant la dimissió de l'alcalde en els actes festius.

En aquest sentit, recorden que el ple està convocat des d'abans de l'estiu i que la junta de portaveus ha estat convocada aquest mateix dimarts al matí per dimecres a les 10:30 hores. A més, assenyalen que «s'hi debatran aspectes fonamentals com la llibertat d'expressió i l'onada repressiva a mans de l'Estat, que pensem que l'alcalde no vol debatre». Així, doncs, titllen l'acció del govern municipal de «tacticisme covard després de veure que la ciutadania li està exigint que mostri un tarannà democràtic».