Referèndum

La CUP denuncia la vulneració de drets fonamentals de llibertat d’expressió i participació política a Tarragona

vui 21 de setembre, i després de diverses converses, l’Ajuntament de Tarragona ens ha comunicat la denegació de la petició de recursos materials i de reserva d’espai per a dur a terme l’acte polític en favor del Sí al referèndum, previst per al proper 26 de setembre, a les 19h, a la Plaça dels Carros.

La resolució emesa pel responsable d’ocupació de domini públic, mobilitat i accessibilitat a l’Ajuntament es fonamenta en la resolució del Tribunal Constitucional de 7 de setembre de 2017 en la qual s’adverteix a tots els alcaldes que “s’abstinguin d’iniciar, tramitar, informar o dictar, en l’àmbit de les respectives competències, acord o cap actuació que permeti la preparació i/o celebració del referèndum sobre l’autodeterminació de Catalunya”.

Des de la CUP de Tarragona remarquem que aquesta resolució, per tant, se centra en la preparació i celebració, però en cap cas fa referència als actes de difusió d’opinió i proposta política en relació al referèndum de l’1 octubre. És per això que denunciem públicament, i així ho farem constar en un recurs que interposarem contra la decisió de domini públic, que decisions com aquesta suposen una obstaculització i impediment de l’exercici de les llibertats bàsiques de la població. Ens preguntem si, a banda de no facilitar-nos els recursos sol·licitats, el dia 26 l’Alcalde Ballesteros també ens enviarà la Guàrdia Urbana per impedir que exercim la nostra llibertat d’expressió i de participació política. Per part nostra, manifestem la ferma voluntat de tirar endavant aquest acte amb la major normalitat i serenitat possible, i fem una crida a la població a participar-hi.