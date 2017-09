La CUP demana congelar la decisió de portar el Festival del Circ a Girona

La CUP-Crida per Girona proposarà al Ple municipal que l’Ajuntament de Girona congeli la decisió d’autoritzar la celebració del Festival del Circ a la ciutat, a través d’una moció que es debatrà a la sessió el proper dimarts 12 de setembre. La formació considera que no té sentit prendre cap decisió sense, prèviament, haver aprovat els documents d’anàlisi i planificació cultural que està elaborant l’Ajuntament de Girona, i que han de servir per dotar la ciutat d’una estratègia en àmbits com els museus i els festivals.

D’acord amb això, els cupaires demanen que el govern aturi els tràmits per autoritzar aquest festival, i que mentrestant es destinin els 60.000€ acordats a entitats culturals de la gironines, així com a promocionar la formació i la creació cultural a la ciutat. Un altre dels acords de la moció també reclama que el consistori descarti definitivament donar cap suport econòmic al projecte de Museu del Circ, en l’hipotètic cas que finalment es volgués impulsar a Girona.

Ubicació alternativa a la Devesa

La moció presentada pels cupaires també aposta per buscar una ubicació alternativa a la Devesa en cas que finalment el festival se celebri a Girona, “almenys, fins que s’hagi aprovat el Pla Especial i s’hagin regulat els usos del parc”. Finalment, la CUP-Crida per Girona reclama a l’equip de govern que apliqui la màxima transparència en relació amb les negociacions i possibles acords que es puguin establir entre l’Ajuntament i els promotors de la iniciativa.