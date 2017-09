1-O

La CUP d'Arenys de Mar farà cada setmana una assemblea oberta pel referèndum a la plaça de l'Ajuntament

La CUP Arenys de Mar informem que durant les 3 setmanes següents, les prèvies al referèndum d'autodeterminació de l'1 d'octubre, el dijous 14 i els divendres 22 i 29 farem assemblees obertes pel referèndum a les 7 de la tarda a la plaça de l'Ajuntament.

L'objectiu de les assemblees és posar en comú dubtes, reflexions i propostes que puguem tenir els vilatans d'Arenys sobre el moment històric que estem vivint com a país. Davant de la pressió de l'estat a nivell mediàtic, judicial i polític, i amb la informació de què disposem la CUP i amb l'acompanyament d'un advocat, resoldrem dubtes i incerteses.

L'estat ha posat en marxa l'única estratègia que li queda: la por. I el desconeixement i la desinformació en són molt bones aliades. Per trencar aquest setge i per demostrar que som un poble unit, alegre i combatiu, recordant les paraules d'Estellés, la CUP entenem que les assemblees obertes, tal com vam fer abans del 9 de november de 2014, són la millor eina.