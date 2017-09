CUP GIRONA

La CUP-Crida per Girona reclama implantar clàusules verdes en la contractació de l’Ajuntament

La CUP-Crida per Girona ha sol·licitat al govern de CiU i PSC que impulsi un protocol per a l’aplicació de clàusules ambientals en la contractació pública del consistori. El ple municipal ja va acordar la redacció d’una normativa d’aquest tipus en el Ple municipal del maig del 2013, a iniciativa dels mateixos cupaires, però la iniciativa no s’ha arribat a materialitzar.

El 2014 el Ple municipal va aprovar un protocol de contractació responsable, després d’un procés en què van participar entitats socials i altres actors com la mateixa CUP. En el moment de la seva redacció, es va optar per centrar el document en les clàusules de tipus social, i es van deixar les clàusules verdes per una segona fase. Posteriorment, a principis de l’actual mandat es van realitzar dues sessions preparatòries, però no s’ha arribat a concretar cap calendari.

És per això que els cupaires reclamen que es prioritzi l’elaboració del protocol de contractació ambientalment responsable, en què es prevegin clàusules que afavoreixin el reciclatge, la reutilització i la reducció de residus en tots els processos de compra i contractació municipal.

Segons la formació “Girona ha de disposar d'una normativa ambiental ambiciosa, que es plasmi en mesures pràctiques i efectives, i que ajudi a situar Girona en el mapa de ciutats verdes europees de referència”. En aquest sentit, la CUP-Crida per Girona ha anunciat que al proper Ple farà un prec al govern perquè iniciï la redacció del protocol.