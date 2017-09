1-O

La CUP-CC es mostra partidària de suspendre l’activitat parlamentària durant la campanya del Referèndum

Després dels proppassats dies 5 i 6 de setembre, en què el Parlament va aprovar la Llei de Referèndum i la Llei de Transitorietat Jurídica i Fundacional de la República, i de la diada de l’11 de setembre en què la gran mobilització assolida ha confirmat, una vegada més, la ferma voluntat popular d’autodeterminació d’una majoria del nostre País, la CUP-CC considera que el focus de l’acció política es desplaça a l’espai públic i a la mobilització social.



Aquests són els àmbits on ara es disputa, principalment, el debat sobre el dret a decidir i les iniciatives civils encaminades, conjuntament amb l’acció del Govern de la Generalitat, a fer efectiva la realització del Referèndum d’Autodeterminació el proper 1 d’Octubre.



La CUP-CC, en aquest context marcat per la campanya del Referèndum de l’1 d’Octubre, entén, i així ho ha proposat a la Mesa del Parlament tot i que no ha estat acceptat pels altres grups, que l’activitat parlamentària ordinària cal que sigui reconsiderada i reduïda a requeriments excepcionals i d’urgència.



En conseqüència, el Grup Parlamentari de la CUP-CC reduirà al mínim possible la seva activitat parlamentària ordinària, per tal de centrar el seu treball polític en el debat i iniciatives pròpies de la promoció, preparació i realització del Referèndum 1O, que són les que avui més poden contribuir al desenvolupament de la democràcia a casa nostra, a l’obediència al mandat democràtic emanat del 27S, i a la garantia dels drets civils i polítics de tothom qui el proper 1O vulgui participar en el Referèndum, sigui quina sigui la seva opció de vot.