Referèndum

La CUP aplega més de 150 persones a Sant Sadurní d'Anoia en l'acte de campanya del Referèmdum

El passat divendres dia 22 la CUP de Sant Sadurní d’Anoia va organitzar el seu acte central de campanya a la plaça de l’ajuntament de la vila, on es van aplegar més de 150 persones. L’acte va comptar amb la presència de Gabriela Serra, diputada de la CUP al Parlament de Catalunya, que va afirmar que els cupaires «som obedients perquè obeïm la voluntat de la gent» deslegitimant les acusacions de desobediència i sedició que arriben des de l’estat espanyol. La diputada es va mostra convençuda de que el referèndum de l’1 d’octubre serà efectiu i va posar en valor les mobilitzacions que s’han produït les darreres setmanes.

Per la seva banda, el regidor de la CUP local, Jordi Pujol Lizana, va fer una crida a la mobilització i a la desobediència per dur a terme el referèndum del proper diumenge i va reclamar la implicació de tots els demòcrates més enllà dels independentistes. El regidor cupaire va afirmar que «l’estat espanyol és un estat democràticament fallit, sense cap legitimitat ètic ni moral» i que per tant ja no es sentien sotmesos a la seva legalitat. El sadurninenc també va posar l’accent en la necessitat de construir una nova República Catalana que sigui «socialment justa, igualitària, democràtica i acollidora per a les persones migrades»

Tant Gabriela Serra com Jordi Pujol, van condemnar les accions repressives de l’estat espanyol i van fer crides a la mobilització permanent, massiva i pacífica per tal de fer front al que van titllar «d’estat d’excepció» imposat pel govern del Partit Popular.

L’acte va comptar també amb les intervencions de Nora Lacruz, militant de l’assemblea d’Arran Sant Sadurní, Maria Plana portaveu de la campanya Som Països Catalans, que va posar l’accent en la necessitat de que el procés polític que viu el Principat no es faci d’esquenes a la resta dels Països Catalans.

Durant l’acte, en què tots els participants van demanar el vot pel «Sí» al referèndum, es van cridar consignes a favor de la independència i esva acabar amb el cant dels Segadors.

Finalment l’acte va concloure amb l’actuació d’ska de Martorell, els Baratos.