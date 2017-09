Dret a decidir

La campanya "Mallorca Lliure!" es reuneix amb Esquerra Republicana de Mallorca

La trobada ha estat en el marc de la roda de presentacions amb entitats que es duu a terme d'ençà de la presentació de la campanya.

A la reunió hi han assistit el president d’Esquerra Republicana Illes, Mateu Matas Xurí i el president d’Esquerra Republicana de Mallorca, Joan Llodrà. Tant des de Mallorca Lliure! com des de de la formació política s'ha destacat la situació d'emergència en dèficit d'autogovern que pateix l’illa de Mallorca i, sobretot, la necessitat de reclamar la sobirania que necessitam per fer front a aquest problema. Tant els portaveus de la campanya com els presidents d’Esquerra Republicana coincideixen en què és un bon moment per obrir el debat sobiranista, apropar-lo a la gent i començar a construir un nou relat.