Antimilitarisme

La bombolla de la indústria militar a Espanya genera un deute a l'Estat de prop de 15.000 milions d'euros

Els Programes Especials d’Armament (PEA), s’aproven per primera vegada al 1998, fruit de la voluntat del govern del Partit Popular de potenciar la indústria militar espanyola a través de la despesa militar. Els compromisos de compra d’armament que recullen els PEA, inclouen el finançament del desenvolupament de les armes per part de les empreses militars, a través de crèdits en concepte de R+D concedits pel Ministeri d’Indústria a retornar en 20 anys a zero interès. Un retorn del deute que en moltes ocasions, segons addueixen les empreses, el Ministeri de Defensa els descomptava en concepte de compra de les armes. D’aquesta manera el retorn dels crèdits a Indústria passa a mans de Defensa, que, a dia d’avui, encara deu al voltant de 15.000 milions d’euros al Tresor Públic. Així s’explica en el darrer informe del Centre Delàs d’Estudis per la Pau, “La bombolla de les armes espanyoles. Els Programes Especials d’Armament”.

Els compromisos de compra derivats d’aquests programes assolien l’any 2016 la xifra de 36.539 milions d’euros, per a un total de 25 programes amb contractes signats amb diferents empreses de la indústria militar espanyola al llarg dels anys. Una despesa militar que no es veu reflectida al pressupost del Ministeri de Defensa, ja que els crèdits a les empreses els concedeix el Ministeri d’Indústria. Tal com exposa Pere Ortega, investigador i president del Centre Delàs d’Estudis per la Pau, autor de l’informe, “aquesta fórmula permetia amagar la despesa real de Defensa a l'opinió pública” i evitar-ne el seu possible cost polític.

Els PEA es van desenvolupar per impulsar la indústria militar espanyola, que l’any 2015 va facturar 7.248 milions d’euros i que està regida pel que l’autor de l’Informe denomina l’oligopoli de la producció militar a Espanya. Aquest oligopoli està conformat per les quatre indústries militars més importants: el grup Airbus, Indra, Navantia i General Dynamics/Santa Bárbara Sistemas, a les que la publicació dedica un capítol específic.

En aquest sentit, l’informe conclou que es totalment necessària una revisió i auditoria dels Programes Especials d’Armament, per l’existència d’una manca de transparència i la revisió de la utilitat de l’armament en la defensa de l’Estat.