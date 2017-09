1-0

L'informe del Secretari Ajuntament de Tarragona deshabilita actuació Guàrdia Urbana sobre Referèndum

La CUP Tarragona ha anunciat que l'informe del Secretari General de l'Ajuntament, tenint en compte allò que recull la Instrucció 1/2017 de la Fiscalia provincial, "aquesta no empara actuacions contra entitats i persones que no reuneixen la condició de funcionari o autoritat, ni actuïn per mandat d'aquests".

A més, afegeix, que "qualsevol actuació de les previstes a la instrucció 1/2017 de la Fiscalia provincial que s'efectuï contra entitats i persones que no reuneixen les condicions d'autoritat descrites, es poden entendre com abusives, arbitràries i discriminatòries, i a més atempten contra alguns dels drets fonamentals i llibertats públiques previstos a la Constitució Espanyola. Més en concret, els previstos als articles 14, 16 i 20".

Davant de la claredat d'aquest informe, la CUP insta a l'alcalde Ballesteros a assumir la responsabilitat com a president de l'Ajuntament, i especialment com a responsable de la Guàrdia Urbana de Tarragona, per tal que en els propers dies no es continuïn vulnerin drets fonamentals a la ciutadania de Tarragona, i que el proper diumenge 1 d'Octubre, es pugui exercir el dret a vot.

La CUP va demanar la setmana passada, davant l'actuació de la Guàrdia Urbana envers les nostres militants, i el conjunt de la ciutadania, que està sortint als carrers per exercir el seu dret a la llibertat d'expressió. Així com també, davant la "no-autorització" d'un acte polític organitzat per la nostra formació, i front la celebració del Referèndum del proper 1 d'Octubre.