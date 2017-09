#laDiadaDelSí

L’ANC promourà un hashtag a les 20.17 h del vespre de l’11-S per internacionalitzar la Diada

Com cada any, l’ANC promourà un hashtag un cop finalitzin els actes principals de la Diada per canalitzar i donar visibilitat a les vivències durant la manifestació. Aquest any, el hashtag es donarà a conèixer a les 20.17 h a través dels canals oficials de l’Assemblea.

L’hora triada té una connotació simbòlica, i és que pretén simular l’any en què ens trobem i, per tant, l’any en què es podrà votar i decidir el futur polític de Catalunya. Des de l’entitat es demanarà als usuaris que acompanyin les seves comunicacions amb el hashtag que es desvelarà llavors i també amb imatges de la jornada: des del moment del canvi de samarreta, fotos amb els amics i familiars o aquell que sigui el preferit.

Amb aquesta acció, l’Assemblea pretén obtenir visibilitat a les xarxes i aconseguir ser trending topic mundial per traslladar així el clam del carrer a les xarxes, tal i com ja va passar en ocasions anteriors.

Durant el dia, #laDiadaDelSí

Com és tradicional, durant el dia i fins les 20.17 h es demanarà utilitzar el hashtag que es ve fent servir per aquesta diada: #laDiadaDelSí. La voluntat és centralitzar i canalitzar durant el matí i fins al vespre, totes les comunicacions que es facin a les xarxes de la Diada: imatges, comentaris, desitjos, voluntats… i sempre acompanyat d’imatges de la jornada i de caràcter positiu.

A partir de les 20.17 h, però, s’invitarà els usuaris a fer servir aquest nou hashtag que es farà servir aquella mateixa hora des dels canals oficials de l’Assemblea per compartir les vivències de la tarda. Caldrà estar atents al twitter de l'Assemblea, @assemblea