Referèndum

L'ANC obre a altres entitats el seu espai públic de campanya

El Secretariat Nacional de l'Assemblea Nacional Catalana va decidir dissabte compartir amb altres entitats el seu espai públic de difusió i publicitat en la campanya del referèndum. L'Assemblea havia presentat milers de signatures de suport ciutadà dijous, 14 de setembre, per les quals li corresponia el 39,8 % de l'espai reservat a les entitats acreditades per la Sindicatura Electoral. La Llei del referèndum estableix que els espais públics destinats a la campanya electoral i la publicitat en els mitjans de comunicació públics es divideixen en un 70 % per als partits i un 30% per a les entitats.

L'objectiu de la decisió és garantir la pluralitat real de l'independentisme en la campanya, donar veu a totes les sensibilitats polítiques i socials. Des del punt de vista de l'Assemblea, hi ha entitats que han fet contribucions essencials al moviment per la independència des de l'àmbit sindical, cultural, associatiu, solidari que han de poder expressar les seves raons per la independència, tot i no haver aconseguit el mínim de signatures per tenir dret a espai públic de campanya. Aquest dilluns l'Assemblea Nacional Catalana eleva la seva decisió a la Sindicatura Electoral.