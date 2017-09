estat de setge

L'ANC celebra l'alliberament dels 6 detinguts

Després que el jutge hagi alliberat amb càrrecs els últims sis detinguts, el president de l'Assemblea Nacional Catalana, Jordi Sànchez, ho ha considerat una "gran notícia" i ha donat per finalitzada la concentració davant del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya.



La mobilització es mantindrà fins les 20h amb un gran final de festa, que enllaçarà amb les festes de la Mercè. Sànchez ha volgut agrair a la gent que "no falla mai" i ha cridat a mantenir la calma i la determinació fins el referèndum de l'1 d'octubre.



D'altra banda, l'ANC confirma que, davant els rumors insistents que han arribat a alguns mitjans de comunicació d'un presumpte registre imminent de la seu nacional de l'entitat, un grup de voluntaris n'han tret part del material de campanya aquest migdia. De moment, no hi ha hagut cap registre a la seu, però sí que diversos cotxes de voluntaris han estat registrats durant aquesta setmana per incautar material de campanya.