Per la ruptura

L'ANC anuncia que la Caixa de solidaritat està a punt de superar els dos milions d'euros en donacions

La caixa de solidaritat, concebuda per l'Assemblea Nacional Catalana i Òmnium Cultural per ajudar a respondre les represàlies de l'Estat contra el patrimoni dels nostres representants, està a punt de superar els dos milions d'euros en donacions.



Aquesta xifra s'ha assolit avui, dilluns, enmig de la polèmica per l'exigència de 5.251.948 euros del Tribunal de Comptes a l'expresident Artur Mas per la consulta del 9N en 15 dies. Si no ho fa, el tribunal li embargaria els comptes i el patrimoni. També reclama a l'exconsellera d'Ensenyament Irene Rigau 3 milions per la compra del material informàtic utilitzat durant la consulta.



La caixa de solidaritat permet fer front a les represàlies econòmiques que reben persones físiques com a conseqüència d’actuacions emmarcades en el procés cap a la independència per participar d’ accions unitàries, cíviques, pacífiques i democràtiques. Aquestes actuacions han de respondre a iniciatives acordades per les entitats i/ o partits sobiranistes o bé per seguir el mandat de les urnes i els acords del Parlament de Catalunya i el Govern de la Generalitat en favor del procés independentista.



Els responsables d’aquesta caixa de solidaritat són dues persones de l’Assemblea Nacional Catalana i dues d’ Òmnium Cultural. A més, té com a auditors externs i independents els 3 expresidents del Parlament: Joan Rigol, Ernest Benach, i Núria de Gispert.



La creació d’aquesta caixa de resistència és un gest potent de solidaritat, transversalitat i unitat de l’independentisme. Llança també un missatge internacional i crea un problema a l’Estat en la mesura que la seva capacitat de coerció queda disminuïda.