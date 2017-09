1-O

L’alcalde de Sabadell rep la citació de Fiscalia però no anirà a declarar voluntàriament

Hauria d'anar demà les 10h del matí als jutjats de Sabadell, pels suposats delictes de desobediència i/o prevaricació.

Aquest matí, l’alcalde de Sabadell, Maties Serracant, ha rebut per part del Cap de Mossos d’Esquadra de la ciutat, la citació de Fiscalia que l’obliga a anar a declarar per la seva col•laboració en la preparació del Referèndum

L’alcalde de Sabadell ja ha rebut la citació per anar a declarar, de la mateixa manera que estan arribant citacions als més de 700 alcaldes i alcaldesses d’arreu del territori compromeses amb el Referèndum. Prop de la 1h del migdia, el Cap de Mossos d’Esquadra de la ciutat ha fet entrega del document en el que es cita a declarar l’alcalde demà 20 de setembre a les 10h del matí als jutjats de Sabadell, pels suposats delictes de desobediència i/o prevaricació.

Maties Serracant, tal i com ja havia avançat en diverses declaracions públiques i ha expressat en un vídeo que ha publicat l’Ajuntament de Sabadell, no anirà a declarar de forma voluntària. “Aquesta fiscalia no està legitimada per actuar contra la decisió sobirana del Parlament de Catalunya i, per això, no aniré a declarar voluntàriament”, ha expressat Maties Serracant. Es considera que anar a declarar de forma voluntària significaria “normalitzar políticament una situació d’estat d’excepció com la que estem vivint amb la flagrant repressió i vulneració de drets fonamentals per part de l’estat espanyol”, ha afegit Serracant.

Des de la Crida s’anima a tota la ciutadania compromesa amb el Referèndum i la democràcia a que estigui atenta a possibles convocatòries de mobilització i mostres de suport a l’alcalde quan així sigui necessari.

Contacte

Premsa i mitjans: Emma Giné (658125162)

sabadell@cridapersabadell.cat

www.cridapersabadell.cat

@CridaSabadell