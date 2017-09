Referèndum

L'Ajuntament de Cotlliure denuncia el tracte de la justícia espanyola als alcaldes de Catalunya Sud

El ple municipal cotlliurenc ha demana “que els catalans es puguin expressar lliurement i en pau a les urnes, aquest 1-O, en nom dels drets fonamentals de la llibertat d’expressió i opinió.”, segons publica el digital d'ElPuntAvui

L’Ajuntament de Cotlliure, a més de signar amb la resta de tots els batlles nord-catalans a carta en suport amb els alcaldes “de la Catalunya Sud” investigats per la justícia espanyola, ha fet una declaració pública on es mostra “indignat contra el tractament infligit a més de 700 batlles investigats per la justícia espanyola pel fet de facilitar una votació”

Així mateix, i més concretament, Cotlliure fa saber el seu suport al batlle de Cadaqués, Josep Lloret, ja que les dues poblacions estan agermanades.