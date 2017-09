referèndum

L'Ajuntament de Banyeres del Penedès aprova per ple la cessió d'espais públics per l'1-O

Ahir a la tarda en sessió extraordinària s'ha aprovat la cessió d'espais públics per l'1-O. L'alcalde del BNY, Amadeu Benach, ja va manifestar la voluntat de retirar aquest punt de l'ordre del dia el passat ple ordinari del mes d'agost. Malgrat això, la insistència del PDeCat de Banyeres en incloure aquest punt, ha deixat palès que era per temes personals amb l'alcalde del municipi.

El BNY i l'alcalde han explicat que, davant les declaracions fetes avui pel president de la Generalitat als mitjans de comunicació en que preveu una convocatòria pel proper dia 6 de setembre per l'aprovació de la llei del referèndum i seguidament la convocatòria per l'1 d'octubre, "és millor no avançar-se a la convocatòria" i es reitera des d'alcaldia "que encara hi ha temps de maniobra i amb totes les garanties legals que doni la Generalitat de Catalunya". Per totes les raons exposades l'alcalde s'ha abstingut en aquesta votació i ha manifestat que l'1 d'octubre actuarà tal com va manifestar en reunions privades i amb altres col·lectius.