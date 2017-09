Referèndum

L’acte “En defensa de les llibertats” aplega mitja dotzena d’institucions i entitats

Aquest dijous a la seu del Col.legi de Periodistes de Catalunya a Barcelona ha acollit l’acte “En defensa de les llibertats”.

L’acte ha comptat amb la presència de representants de col·legis professionals, empresaris, sindicats i altres entitats de la societat civil, tots ells amb un objectiu comú: reivindicar els drets dels ciutadans davant la vulneració sistemàtica de drets fonamentals per part de l’Estat espanyol que s’ha viscut els darrers dies a Catalunya, amb motiu de la imminent celebració del referèndum del dia 1 d’octubre.

Miquel Darnés, president del Consell de Col.legis d’Enginyers Graduats i Enginyers Tècnics Industrials de Catalunya, ha fet esment del manifest signat per més de 80 col•legis professionals que afirma que un referèndum és una eina inclusiva, que ha de permetre la lliure expressió dels diversos posicionaments dels ciutadans de Catalunya. Ha afegit, a més, que tenint en compte les darreres actuacions de l’Estat espanyol a Catalunya, “hi ha en joc totes les llibertats: d’informació, d’expressió, d’opinió... Totes elles estan en perill i per això s’ha celebrat aquest esdeveniment “En defensa de les llibertats””, ha afegit. Finalment, Darnés ha destacat que “els enginyers són part de la societat, el nostre futur i del país” i ha explicat que “com a col•legis, mostrem la nostra implicació amb les llibertats i amb el referèndum i demanem que es pugui exercir la democràcia i que puguem decidir el nostre futur que ens afecta com a ciutadans i com a professionals”.

La degana del Col·legi de Periodistes de Catalunya, Neus Bonet, ha donat el tret de sortida a l’acte recordant el compromís del Col•legi de Periodistes amb la llibertat d’expressió i de premsa, i en la defensa de la independència i la llibertat informativa. Bonet ha anunciat, a més, que el diumenge dia 1 d’octubre el Col·legi de Periodistes romandrà obert perquè tots els periodistes puguin treballar amb normalitat.

L’acte també ha comptat amb la presència de la Federació Nacional d’Estudiants de Catalunya, amb el seu representant Raimon Trujillo. Trujillo, ha fet una crítica a determinats mitjans de comunicació pel tractament informatiu dels fets ocorreguts els darrers dies a Catalunya, en relació a la convocatòria del referèndum i les successives detencions, registres i, en definitiva, vulneracions de drets.

Per la seva banda, Luca Gervasoni, de la Lafede.cat – Organitzacions per la Justícia Global, ha expressat el seu suport a aquesta “iniciativa en defensa de les llibertats” i ha anunciat la nova campanya de l’organització “Som defensores”, una campanya per compartir eines pràctiques en front l’actual situació de vulneració de drets, segons ha explicat.

Des de l’Intersindical Confederació Sindical de Catalunya, el seu secretari general, Carles Sastre, ha volgut posar l’accent en com afecta aquesta vulneració de drets en l’àmbit laboral amb “el setge a empreses de logística, del sector gràfic i de la comunicació així com les pressions als treballadors públics” i ha explicat que, en front aquests fets, introduiran “la vaga dins d’un context de mobilització generalitzada”.

Un altre dels participants ha estat Rafael Pous, del Cercle Català de Negocis, que ha posat l’èmfasi en els grans beneficis de construir un nou Estat. D’una banda, aconseguint la “capacitat de gestionar els nostres propis recursos” i, d’altra banda, amb la “capacitat de dictar les nostres pròpies lleis i normes”, un fet que, apunta, permet cuidar millor als ciutadans.

Finalment, Mercè Jou, del Consell Interuniversitari de Catalunya, ha apuntat que “les mesures que està prenent l’Estat espanyol el que fan és coartar a totes les institucions catalanes, i ha afegit que amb aquestes accions s’està “posant en risc el bon funcionament del sector universitari: la docència i la recerca.” Així mateix, ha recordat que tota la comunitat universitària s’està mobilitzant per defensar les llibertats i drets individuals i col·lectius.