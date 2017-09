Referèndum

L'acte de "Garrotxa pel Sí" aplega centenars de persones a Olot

Centenars de persones s''han aplegat aquest vespre a l'Hospici d'Olot per seguir els oradors de l'acte que ha organitzat la plataforma unitària Garrotxa pel Sí i que s'ha iniciat a dos quarts de vuit del vespre, segons informa Nació Garrotxa

Entre d'altres oradors hi han intervingut per Estelada 2014, Anna Arqué; per Òmnium Cultural, Blanca de Llobet; per l’ANC, el seu president Jordi Sánchez, i per Súmate, la seva presidenta Montse Sánchez. Pel que fa als partits, hi participaran Antoni Castellà, de Demòcrates, Míriam Nogueras, del PDeCAT; Jordi Orobitg, d’ERC i Natàlia Sánchez, de la CUP.

L’objectiu de l’acte és promoure la participació al referèndum, però, i sobretot, fer que el sí sigui majoritari a la Garrotxa i arreu de Catalunya. L’acte forma part de la campanya unitària de totes les entitats i partits independentistes de Catalunya, sota el lema "Hola, República".