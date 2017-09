Estat de setge

Jubilats per Mallorca contra l'actuació dictatorial del Govern d'Espanya

va sovint acompanyada de la manipulació de les informacions i, fins i tot, de mentides descarades (ordides, sovint, pels mateixosòrgans policials que haurien de perseguir tals pràctiques), per registres policials sense ordre judicial i altres actuacions que fan perdre tota confiança en les forces de seguretat i en el sistema judical. També ens espanta el seguidisme cómplice de tals pràctiques i de talsmentides que fa bona part dels mitjans de comunicació i bona part de les companyies de telefonia i de les de servidors d'internet.

I Exigim del Govern espanyol presidit per Mariano Rajoy, el president d'un partit considerat com un dels més corruptes d'Europa, que, lluny d'afanyar-se a mantenir-se ferm en els seus propis capricis, s'avengui a complir amb tots els ets i uts les mateixes lleis que les Corts Generals espanyoles han promulgat, i deixi d'erigir-se en jutge que condemna com a delinqüents els que encara no han estat condemnats per cap tribunal de Justícia".

L'associació Jubilats per Mallorca denuncia la deriva antidemocràtica de l'estat espanyol que s'està evidenciant amb les actuacions del Govern Espanyol, que comet "monstruositat jurídica" (en paraules del catedràtica constitucionalista Sr. Javier Pérez Royo),i també amb les de la fiscalia, i les d'importants organs judicials en actuacions que mostren la no independència ni de la fiscalia ni d'altres òrgans que haurien de ser completament independents del poder executiu, cosa que, per desgràcia,