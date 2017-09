Unitat Popular

Guanyem aposta per eixamplar el seu projecte d’unitat popular a Badalona de cara al 2019

Guanyem Badalona en Comú ha donat el tret de sortida del curs polític a la ciutat celebrant aquest matí la seva assemblea al Centre Cívic de la Salut de Badalona.

En un marc d’unitat i reforçament de l’organització, l’assemblea s’ha centrat a actualitzar uns estatuts organitzatius que s’adapten millor al seu caràcter dinàmic i obert. Entre les novetats, destaca la consolidació de la seva estructura territorial, descentralitzada en barris, per fer front al debat sobre el nou model de ciutat que l’organització vol encarar.

L’organització municipalista entén que definir i consensuar amb altres forces un nou model de ciutat és estrictament necessari per a continuar eixamplant la base social del canvi institucional aconseguit a les eleccions municipals de 2015, on Dolors Sabater (la candidata de Guanyem Badalona en Comú) va aconseguir l’alcaldia després d’un pacte amb ERC i ICV-EUiA, rellevant a Xavier García Albiol (PP) del càrrec. Un nou model de ciutat, segons ha acordat Guanyem Badalona en Comú, per definir quina Badalona volem pels pròxims 25 anys: quin model productiu local (comercial, industrial o turístic), quina modalitat de serveis públics, com descentralitzar l’administració en barris, com defensar el dret a l’habitatge, què fer amb les grans infraestructures de mobilitat, com salvar i preservar el patrimoni natural i arquitectònic, etc.

Segons Carme Martínez, membre del Secretariat de Guanyem Badalona en Comú, “l’objectiu prioritari és treballar per a consolidar i eixamplar el projecte d’unitat popular a Badalona de cara al 2019, sumant-hi altres forces socials i polítiques de caràcter progressista i transformador que siguin capaces de tirar endavant aquest nou model de ciutat”.

Jose Téllez, regidor i portaveu del grup municipal de Guanyem Badalona en Comú, ha afegit que “l’assemblea ha decidit unànimement que la nostra prioritat és el treball comú amb altres forces polítiques i socials. Volem posar-nos d’acord en quina Badalona volem i deixar en segon terme els aspectes electorals per discutir-los en un espai més ampli”.

Referèndum de l’1-O i elecció de nous representants

L’assemblea tindrà una segona part dissabte que ve, 9 de setembre, on es debatrà i s’aprovarà una resolució sobre el Referèndum de l’1 d’Octubre, entenent que és un esdeveniment clau de la política nacional catalana que marcarà també la política local més immediata en el calendari.

Durant el dissabte vinent també s’escollirà a les persones que ocuparan els nous òrgans de govern de Guanyem, el Consell de Debat Polític i el Secretariat, a les quals s’emplaça a treballar de forma prioritària en l’eixamplament del projecte i en definir i desplegar el model de ciutat.