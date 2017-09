estat de setge

Forn: “No acceptem el comandament del Cos de Mossos d’Esquadra per part del ministeri de l’Interior"

El conseller Joaquim Forn ha comparegut davant la premsa per denunciar “la voluntat de l’Estat d’intervenir els Mossos, tal i com s’ha fet amb les finances de la Generalitat: per la porta del darrera”.

Forn ha assegurat: “No acceptem el comandament del Cos de Mossos d’Esquadra per part del ministeri de l’Interior, no acceptem aquesta nova ingerència de l’Estat”, donat que Catalunya “ja disposa d’organismes de coordinació dels cossos policials, i així hem informat a la reunió amb fiscalia”.

Forn ha explicat que el fiscal superior de Catalunya, José María Romero de Tejada, ha reunit aquest migdia els comandaments de la forces de seguretat a Catalunya per comunicar-los una ordre segons la qual tots els cossos passen a estar coordinats sota un “comandament únic” del ministeri de l’Interior. A la trobada també hi havia per primer cop un membre del govern espanyol, el director de gabinet de coordinació i estudis de la Secretaria d’Estat de Seguretat, Diego Pérez de los Cobos. Aquesta persona seria segons el fiscal, el membre del govern espanyol que assumís la coordinació de tots els cossos policials

Davant d'aquesta injerència de competències, el Mossos no ho han acceptat i conseller ha dit "el major ha expressat la voluntat del cos de no acceptar la coordinació del representant de l’estat espanyol".

Al final de la declaració institucional, Forn ha demanat "molta tranquil·litat, perquè els Mossos no renunciaran a exercir les seves competències en lleialtat al poble de Catalunya”.

Ara els serveis jurídics del departament d’Interior de la Generalitat estan estudiant l’instrucció de la Fiscalia per tal de donar una resposta jurídica a la presa de control del Mossos d’Esquadra per part de l’Estat.

Per la seva banda, i segons el diari ARA que ha recollit unes declaracions a l'Agència Nacional de Notícies (ACN), el portaveu del sindicat majoritari dels Mossos d'Esquadra, FEPOL, Valentí Anadón, ha lamentat que es pugui intervenir el cos per part de l'Estat i ha reclamat solucions polítiques. "Entenem que la solució d'aquesta situació no pot venir 'manu militari', és el moment de tendir ponts.