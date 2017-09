Experts internacionals critiquen que l'ocupació policial a Catalunya és un atemptat contra la llibertat d'expressió

Experts internacionals de l'Institut de Recerca per a l'Autodeterminació dels Pobles i les Independències Nacionals (Irai) han elaborat un informe sobre el procés independentista de Catalunya que defensa que l'èxit del referèndum de l'1 d'octubre dependrà de la participació.

El document detalla que el resultat del referèndum tendrà una legitimitat «inqüestionable» si hi ha una gran participació en la votació (al marge de si guanya el 'sí' o el 'no' a la independència), ha explicat aquest dimarts el president de l'Irai, Daniel Turp. Segons aquest expert en dret internacional i constitucional de la Universitat de Mont-real, la xifra de participació «serà un element decisiu» per a la legitimitat del resultat de la votació.

La participació també «influenciarà la reacció de Madrid i de la comunitat internacional», en un context en el qual el Govern espanyol ha recorregut qualsevol iniciativa relacionada amb l'1-O. «El reconeixement d'un nou estat és una decisió política i la comunitat internacional no es pot quedar indiferent» davant el procés independentista de Catalunya sempre que sigui pacífic i democràtic, ha afegit.

Preguntat per si creu que la Unió Europea reconeixeria una eventual Catalunya independent, ha dit que «ho farà si és coherent, com ha fet amb Eslovènia, Lituània, Letònia i Estònia». També ha defensat que els Estats Units estan «molt oberts al dret a l'autodeterminació, com ha demostrat amb Canadà i Quebec».

Atac als Drets Humans

L'informe defensa que la Llei del Referèndum (aprovada en el Parlament el dimecres 6 de setembre i suspesa pel Tribunal Constitucional l'endemà) respecta, en essència, els estàndards internacionals per organitzar aquest tipus de consultes, i que prohibir-la suposa un atac als drets humans. Turp ha criticat la reacció del Govern espanyol i la judicialització del procés sobiranista: «La intervenció dels cossos policials no s'ha vist a Quebec ni a Escòcia. És un atac a la llibertat d'expressió».

De fet, ha animat al president del Govern espanyol, Mariano Rajoy, a «seguir l'exemple de Canadà i Regne Unit, i ser capaç d'organitzar un referèndum com hauria de poder fer qualsevol president democràtic».

L'Irai es va fundar el 2016 com a organització imparcial i sense ànim de lucre amb l'objectiu d'investigar l'autodeterminació dels pobles i les independències nacionals. En l'informe sobre el cas de Catalunya han participat, a més de Turp, Yanina Welp (Suïssa), Nina Caspersen i Matt Qvortrup (Regne Unit).