Espanya declara secreta tota la informació de venda d’armes amb l’Aràbia Saudita

El Butlletí Oficial de l’Estat (BOE) ha publicat aquest dimecres un acord entre Espanya i Aràbia Saudita per a la protecció mútua d’informació classificada en l’àmbit de la defensa, que va ser signat fa un any i va entrar en vigor el passat 25 d’agost. L’acord té el suport evidentment del PP, del PSOE i de Ciudadanos, el bloc borbònic amaga els negocis de la família real amb la venda d’armes a la dictadura teocràtica dels Saud.

L’acord estableix una sèrie de normes que garanteixen la protecció de la informació classificada que s’intercanviï entre els dos estats en el curs de la cooperació en l’àmbit militar, així com entre els seus contractistes autoritzats.

L’accés a la informació classificada està limitada a les persones que “tinguin necessitat de conèixer”, siguin titulars d’una habilitació personal de seguretat per accedir a la informació classificada com a confidencial o superior, i hagin rebut les instruccions i l’autorització adequades de les autoritats pertinents, segons estableix l’acord.

El document tindrà validesa per un període inicial de cinc anys i es prorrogarà automàticament per períodes consecutius d’un any. Substitueix el Memoràndum d’Entesa sobre protecció d’informació classificada en l’àmbit de la Defensa 2011.

Entre 2013 i 2016 Espanya va exportar armes a l’Aràbia Saudita per un valor total de 1.361,42 milions d’euros, mentre que al període 2009-2012 les empreses espanyoles van ingressar un total de 46.220.000 per les seves vendes al regne àrab. 24 empreses (quatre d’elles de l’Ibex), dues associacions empresarials i el Consell de Seguretat Nuclear van acompanyar a Felip VI en la seva visita a l’Aràbia Saudita al gener passat.

La publicació arriba pocs dies després de l’atemptat terrorista a Barcelona i de la manifestació multitudinària contra el terror jihadista, la qual en la seva majoria va recriminar el rei Borbó espanyol i el seu govern els acords de compravenda d’armes amb el règim teocràtic de l’Aràbia Saudita, acords incompatibles amb la lluita contra el terrorisme, una visió que potser algú discutirà, però vista la trajectòria de la casa dels Saüds a Síria sembla bastant incontestable el seu finançament a grups criminals jihadistes.