Referèndum

Entitats estudiantils de la UIB convoquen a Palma una concentració en suport a Catalunya

El Consell d’Estudiants de les Illes Balears, Assemblea d’Estudiants UIB, Estudiants En Xarxa i Història a la UIB – Representants d’alumnes Grau Història han convocat aquest divendres a les 12 hores una concentració amb motiu dels «actes repressius succeïts aquest dimecres a Catalunya» i amb la qual es pretén mostrar «total rebuig».

És per això, segons han explicat, que han convocat aquesta concentració unitària al passeig Illa d’en Colom (creuer entre els edificis Ramon Llull, Mateu Orfila i Guillem Colom Casasnovas) de la UIB on es durà a terme la lectura d’un manifest conjunt per part de les entitats convocants, segons informa dBalears.

La Universitat de Illes Balears (UIB) s'ha sumat a la declaració dels rectors de les universitats públiques de Catalunya

Els rectors i rectora de les universitats públiques catalanes han fet una declaració davant la situació que viu Catalunya

Els sota-signants, rectors i rectora d’universitats públiques catalanes, davant de la situació que viu Catalunya, condemnen els episodis coercitius de la llibertat d’expressió que s’estan produint en els darrers dies.

Reivindiquem el diàleg com l’única via possible per l’enteniment en democràcia des del convenciment que la llibertat d’expressió i el respecte a l’altre i a les lleis són pilars essencials i irrenunciables de la democràcia.

La visió universal que és pròpia de la universitat obliga a fixar-se en els valors més fonamentals que estan a la base de la convivència i els drets de les persones. Totes les autoritats i institucions han d’actuar amb un respecte escrupolós a aquests valors originals de la democràcia i de la llibertat.

Signants:

Margarita Arboix, rectora de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB)

Sergi Bonet, rector de la Universitat de Girona (UdG)

Jaume Casals, rector de la Universitat Pompeu Fabra (UPF)

Joan Elias, rector de la Universitat de Barcelona (UB)

Roberto Fernández, rector de la Universitat de Lleida (UdL)

Josep Anton Ferré, rector de la Universitat Rovira i Virgili (URV)

Enric Fossas, rector de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC)

Joan Anton Planell, rector de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC)