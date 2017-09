En defensa de la pau i la democràcia

Els darrers dies Catalunya està rebent greus vulneracions de drets i de llibertats fonamentals. Els esdeveniments es succeeixen en una escalada que trepitja els valors democràtics més bàsics.

Hem presenciat com s’ha limitat la llibertat d’expressió, de premsa, de reunió, i com s’han repartit amenaces d’inhabilitació, sanció i querelles a càrrecs públics i electes del nostre país.

El que fa uns dies va començar amb escorcolls a impremtes, mitjans de comunicació i empreses de correu postal, només va ser un petit preludi que seguiria amb els 700 alcaldes i alcaldesses cridats a declarar per la fiscalia, detencions de treballadors públics i alts càrrecs, el tancament de webs informatives, i darrerament la intervenció dels Mossos d’Esquadra.

Davant d’aquests fets els bombers volem:

Manifestar el nostre rebuig davant d’aquestes vulneracions de drets

Donar el nostre suport als Mossos d’Esquadra en aquests moments tant complicats per a ells, i fer-los saber que en el nostre col·lectiu hi trobarà un aliat.

Fer una crida a la resistència pacífica davant de qualsevol acte de violència. Som un cos d’emergències i de seguretat que té com a una de les seves finalitats prevenir les situacions de risc, i en aquests moments en què la situació ho demana és quan volem transmetre calma. Hi som i hi serem.

Els bombers hem estat històricament al costat del poble. Tenim com a arrel de la nostra feina el compromís amb la societat. Som un servei públic que hem vetllat i vetllarem per tots els ciutadans, sense excepcions, transversalment, i és justament en aquest sentit transversal on trobem un eix comú inapel·lable que es diu democràcia, que ara més que mai necessita de la nostra fermesa.

Sempre ens hem sentit molt estimats per la gent i la nostra resposta en un moment en què se’ns atropellen els drets no pot ser cap altra que estar junts, al costat de la gent, i si això vol dir sortir al carrer, hi sortirem.