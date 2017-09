En defensa de la democràcia i els drets fonamentals, l’1 d’Octubre votarem!

- Per últim, ens reiterem en la idea que la independència i la República Catalana és la millor opció per a la classe treballadora, i per a la societat catalana en general, i per això fem una crida a votar sí en el referèndum d’autodeterminació del proper 1 d’Octubre.

És hora d’un posicionament clar i contundent en defensa de la democràcia i l’autogovern, i fer front al bloqueig de l’Estat espanyol i a la supressió de la divisió de poders amb la instrumentalització de la fiscalia, dels jutges i la utilització al seu servei del Tribunal Constitucional per part del Govern de PP com a part de la deriva antidemocràtica.

Ara no és hora d’equidistàncies o ambigüitats. L’1 d’Octubre votarem! Per dignitat, perquè som una nació, perquè som un poble lliure!