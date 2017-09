1-0

Els periodistes es mobilitzen en defensa de la llibertat de premsa

El Grup de Periodistes Ramon Barnils, l’Associació de Mitjans d’Informació i Comunicació, l’Associació de Publicacions Periòdiques en Català, Som Atents i el Sindicat de Periodistes de Catalunya han convocat una manifestació en defensa de la llibertat de premsa arran de “l’actuació desproporcionada” del govern espanyol a l’entorn de la convocatòria del referèndum de l’1 d’octubre, segons ha informat l'Agència Catalana de Notícies i que han recollit diversos mitjans

Les entitats recorden que la llibertat de premsa és “un dels pilars fonamentals” del sistema democràtic i afegeixen que, com la llibertat d’expressió, és un principi reconegut per la Carta dels Drets Fonamentals de la Unió Europea i per la Constitució espanyola.

En els darrers dies, però, segons expliquen les entitats convocants, diverses associacions professionals han rebut “denúncies de periodistes” que han estat “coaccionats, obligats a identificar-se durant la cobertura d’esdeveniments d’interès públic”. També indiquen que hi ha hagut “pressions” a les redaccions i “advertiments judicials”.

A parer dels convocants, aquests fets signifiquen “un atac greu i frontal” a la llibertat d’expressió i d’informació. És en aquest sentit que les entitats afirmen que “per respecte a la societat a la qual ens devem i servim”, no es poden “permetre el silenci” davant d’aquesta dinàmica.

Les entitats, que han convocat la manifestació per a aquest dimecres 20 de setembre a les vuit del vespre davant la seu del Col·legi de Periodistes de Catalunya, a Barcelona, han exigit que aquestes accions s’aturin de manera “immediata”. Unes actuacions que, al seu parer, “amenacen” la feina periodística, “empobreixen” la capacitat d’informar “amb qualitat” i la llibertat dels mitjans per emetre continguts publicitaris.