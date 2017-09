1-O

Els partits i entitats sobiranistes obren la campanya unitària del Sí a Tarragona

Els partits i entitats sobiranistes obriran la campanya unitària del Sí al referèndum aquest dijous a la Tàrraco Arena. L'acte començarà a les 20 h i comptarà amb els líders dels principals partits i entitats que formen part de la campanya, i amb el president de la Generalitat , Carles Puigdemont, i el vicepresident, Oriol Junqueras. Serà la primera mostra de desobediència pública a la suspensió del referèndum per part del Tribunal Constitucional (TC).

La campanya del 'sí' té previstos tres grans actes unitaris, el més gran dels quals s'organitzarà a Barcelona. La resta dels actes els faran els partits i entitats per separat, segons expliquen, per apel·lar a tipus de votant diferents. Amb tota probabilitat la campanya del 'sí' serà l'única que es mobilitzarà durant els quinze dies previs a l'1-O perquè ni PP, ni PSC ni Cs tenen previst participar en la campanya electoral, i Catalunya en Comú i Podem no defensaran una opció en concret més enllà de la mobilització de moment.