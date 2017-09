Referèndum 1-O

Els electes de la Catalunya Nord i Euskadi, al costat del referèndum

El procés d’independència rep nous suports des de l’exterior de Catalunya. Aquest dilluns, l’alcalde de Port de la Selva i tresorer de l’Associació de Municipis per la Independència ( AMI ), Josep Maria Cervera , ha participat en un acte a la Casa de la Generalitat de Perpinyà en què ha rebut diferents adhesions i mostres de suport pel referèndum, entre els que destaca el suport de 129 alcaldes de la Catalunya Nord on mostren la seva solidaritat amb els “homòlegs de la Catalunya del Sud, davant les operacions de la Fiscalia per intentar avortar el referèndum de l’1-O. En la carta, els batlles reivindiquen la demanda del poble català a “expressar-se democràticament per mitjà de les urnes el 1er d’octubre vinent”, i recorda que ho fa “de manera pacífica amb gran civisme i molta convicció”.

Per la seva banda, Udalbiltza, associació d’electes del País Basc, va mostrar aquest dilluns el seu suport al referèndum d’independència de Catalunya de l’1 d’octubre. En un acte davant del Palau de Mar de Donostia, on hi va assistir el vicepresident de l’AMI, Eudald Calvo, els electes d’Euskadi van visualitzar el seu «gest de solidaritat» amb el procés polític de Catalunya i van denunciar «alt i clar» l’actitud «vergonyosa i insultant» de l’Estat espanyol. Udalbitza denuncia com els jutges espanyols fan «cas omís» de les decisions preses per les institucions catalanes i que, entre molts d’altres, amenaçen a més de 700 alcaldes. «No és acceptable, almenys en una democràcia» va assegurar el president d’Udalbitza, Luís Intxauspe. Aquest cap de setmana un centenar d’electes d’Udalbitza seran a Catalunya convidats per l’AMI per seguir el desenvolupament del referèndum.

Informació extreta del wb de l'Associació de Municipis per la Independència (AMI)