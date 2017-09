#joconvoco

El web "Jo Convoco" arriba a les 100.000 adhesions en només 48 hores

En menys de 48 hores, el web Jo Convoco, impulsat per l’Assemblea i que pretén fer costat al President i Govern de Catalunya en la convocatòria del referèndum, ha sumat més de 110.000 adhesions. Degut a l’allau de signatures, l’ANC demana a la ciutadania seguir sumant-ne més i espera arribar a les 200.000 per la Diada.

Jo Convoco es va posar en marxa dijous passat davant els impediments que l’Estat espanyol està posant per poder votar l’1-O. El web permet signar com un membre més del Govern el decret de convocatòria del referèndum i la seva Llei i, així, mostrar el suport al Govern i el convenciment que l’1-O es votarà.

Una gran pancarta a favor del referèndum, a Plaça Catalunya

Des d’avui, una immensa lona de 25x3,80 metres vesteix la façana nord de la Plaça Catalunya de Barcelona. La pancarta porta escrit el text “Referèndum és democràcia”, i vol traslladar un missatge ben clar a favor de les urnes del proper 1 d’octubre. També hi apareix una menció al web del sí, on es poden fer donacions i adscriure’s com a voluntari o voluntària per la campanya del Sí.

La pancarta, de forma rectangular, ocupa una part de l’espai que hi ha entre els carrers de Rambla Catalunya i Passeig de Gràcia. Aquest espai serà, precisament, un dels dos punts neuràlgics dels actes de la Diada de dilluns.

A Plaça Catalunya s’hi emplaçarà un escenari en el qual es duran a terme els parlaments i, posteriorment, s’interpretarà El cant dels ocells en saxofon a càrrec de Pep Poblet. Aquest serà el moment triat per donar suport i solidaritzar-se amb les víctimes de l’atemptat que es va produir a Barcelona el passat 17 d’agost. Posteriorment, Els Amics de les Arts interpretaran alguns temes amb l’Orefeó Català, i també la veterana Elèctrica Dharma posarà música a la Diada.

L’altre punt d’interès serà la cruïlla entre Passeig de Gràcia i el carrer d’Aragó, on confluiran quatre pancartes que hauran sortit a les 17:14h des dels extres dels quatre eixos: carrer Casanova, Jardinets de gràcia, Passeig Sant Joan i Ronda de Sant Pere. Aquestes pancartes portaran escrits valors relacionats amb la democràcia i la pau.