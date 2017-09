1-0

El vídeo de campanya de la CUP acomiada "el próces" i anuncia que "Ítaca la fa el poble"

La CUP ha pesentat a la xarxes el vídeo de campanya Ara comença el Mambó! i que ha assolit ja més de 100.000 visualitzacions. Es tracta de la continuació del que es va fer per la campanya del 27-S i també ha estat produït per Metromuster. Metafòricament s'acomiada del "procés" i i es descriu l'arribada a una Ítaca on és el poble qui ha de fer-la.

En el vídeo participen entre altres, els exdiputats, Quim Arrufat i David Fernàndez, les actuals diputades Anna Gabriel i Gabriela Serra, i el regidor a l'Ajuntament de Vic, Joan Coma.