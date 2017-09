#Piolinarmy

El hashtag #PiolinArmy ridiculitza un dels vaixells que acull policies espanyols al Port de Barcelona

El hashtag #PiolinArmy ridiculitza un dels vaixells que acull policies espanyols al Port de Barcelona perquè està decorat amb les imatges de l'ànec Lucas, Piolín, el Coyote i el gat Silvestre. Segons informa la pàgina web Directferries.es “Els nens que viatgin en els vaixells de Moby Lines gaudiran d'una travessia plena d'imaginació al costat dels personatges dels Looney Tunes que adornen el vaixell. També hi ha una àrea dedicada als nens que té el nom de "Children 's World" (El món dels Nens). La sala de videojocs té moltíssims jocs per als nens més grans.”. Les mofes del "Piolín Army" a twitter es compten per centenars.

Els estibadors del Port de Barcelona van decidir en una assemblea extraordinària no proveir de serveis el "Piolín Army" ni l'altre vaixell on s'allotgen policies antiavalots enviats pel Ministeri de l'Interior espanyol a Catalunya. A més a més els estibadors es passen la nit fent soroll per no deixar dormir la policia espanyola.